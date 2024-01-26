أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز أتلتيكو مدريد على خصمه إشبيلية بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

جاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق النجم الهولندي ممفيس ديباي فى الدقيقة 79، بعد متابعته لعرضية أنخيل كوريا.

وأهدر الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو، ركلة جزاء بطريقة غريبة، فى الدقيقة 26، بعدما انزلق على أرضية الملعب أثناء التسديد، ليطيح بالكرة فوق المرمى.

بهذه النتيجة تأهل أتلتيكو مدريد لنصف نهائي ، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق إشبيلية، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "سيفيتاس

وأكمل أتلتيكو مدريد، عقد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بجانب كل من أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد وريال مايوركا.

تشكيل أتلتيكو أمام إشبيلية

حراسة المرمي: أوبلاك.

الدفاع: هيرموسو، فيتسيل، وخيمينيز.

الوسط: مولينا، لينو، كوكي، ساوؤل ودي بول.

الهجوم: جريزمان وموراتا.