موقف إمام عاشور من مواجهة منتخب مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا

كشف الإعلامي إسلام صادق، موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خوض مواجهة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية.

وأكد صادق أن إمام عاشور، خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا.

وأوضح الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”، أن إمام عاشور، خرج من المستشفى الخميس، وعاد للمشاركة في تدريبات معسكر منتخب مصر، بعد التأكد من سلامته.

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وأشار إلى أن روي فيتوريا لن يغامر بإشراك إمام عاشور في مباراة مصر ضد الكونغو، يوم الأحد المقبل في دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان إمام عاشور، قد تعرض للإصابة بارتجاج في المخ أثناء تدريبات منتخب مصر أمس الأربعاء وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.