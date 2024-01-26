منتخب الطائرة يواجه بوروندي في أولى مباريات التصفيات المؤهلة للألعاب الأفريقية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة، نظيره منتخب بوروندي مساء اليوم الجمعة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة، في أولى مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية اكرا 2024.

وتشهد البطولة مشاركة مصر وبوروندي وكينيا حيث يفتتح منتخب مصر المباريات بمواجهة بوروندي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة بوروندي أمام كينيا يوم السبت على أن تختتم المباريات يوم الأحد بمباراة مصر وكينيا.

وتضم قائمة منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة بقيادة كابتن احمد سمير المدير الفني كل من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

وأقيم أمس الخميس الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على نظام البطولة ومواعيد المباريات والقرعة الخاصة بالمنافسات على صعيد الرجال والسيدات بحضور كافة الفرق المشاركة بالبطولة.