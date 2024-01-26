أيمن يونس: مباراة الكونغو تحتاج ذكاء فني وفيتوريا أقل فرد في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن المواجهة المرتقبة للمنتخب المصري أمام الكونغو في في كأس امم افريقيا.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "مباراة مصر والكونغو تحتاج إلى ذكاء كبير من جانب روي فيتوريا، والأهم هو الطريقة التي سنلعب بها، خصوصًا أن المدرب هو أقل فرد في البعثة المصرية حتى الآن، ولكن سنغلق الصفحة ونستعد بقوة للمواجهة وعلاج الأخطاء الدفاعية".

وأضاف: “هناك مباريات كانت تحتاج لتغيير أسلوب اللعب، كوبر مثلًا كان يعتمد على المرتدات واستغلال سرعات صلاح، ونجح بها، كما أن كيروش أيضا كان يسير بشكل جيد، ونجح في البطولة السابقة ووصل للنهائي”.

وأتم : «لاعب الكرة اصبح مثل قطعة الشطرنج يتم تحريكه من جانب المدير الفني، والأمر بعيد عن قصة المهارة، ولكنه يتعلق بالتنفيذ داخل الملعب، ولذلك أرى أن دماغ روي فيتوريا غير منضبطة حتى الآن، ودائما الشوط الثاني يحدث (فوضى) ولا يتم استغلال امكانيات لاعبي المنتخب رغم وجود عناصر مميزة، لم نشاهد جملة فنية واحدة منذ انطلاق البطولة».