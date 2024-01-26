اليوم.. منتخب سيدات الطائرة يواجه كينيا في أولى مباريات التصفيات المؤهلة للألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات، مع نظيره منتخب كينيا عصر اليوم الجمعة في أولى مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية اكرا 2024.

وتشهد البطولة مشاركة مصر وكينيا حيث سيلعب المنتخبان مباراتين يومي الجمعة والسبت وفي حالة التعادل سيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الأحد، من أجل تحديد صاحب المركز الأول والثاني بالتصفيات قبل قرعة دورة الألعاب الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وكينيا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة .

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات بقيادة كابتن عماد نوار المدير الفني كل من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.

وأقيم أمس الخميس الاجتماع الفني لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.



وشهد الاجتماع الاتفاق على نظام البطولة ومواعيد المباريات والقرعة الخاصة بالمنافسات على صعيد الرجال والسيدات بحضور كافة الفرق المشاركة بالبطولة.

وأسفر الاجتماع على إقامة مباريات الرجال بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة مصر وبوروندي وكينيا حيث ستفتتح مصر المباريات بمواجهة بوروندي الجمعة فيما تقام مباراة بوروندي أمام كينيا يوم السبت على أن تختتم مباريات الرجال يوم الأحد بمباراة مصر وكينيا.