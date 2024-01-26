بطولة أستراليا: سينر يؤجّل حلم ديوكوفيتش باللقب الـ25 الكبير ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن: أجّل الإيطالي يانيك سينر مساعي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل عالمياً باحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى في التنس، عندما الحق به الهزيمة الأولى بعد 33 انتصاراً متتالياً في بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه عليه الجمعة 6 1، 6 2، 6 7 (8/6) و6 3 ليبلغ أول نهائي كبير في مسيرته.

وكان ديوكوفيتش (36 عاماً) يبحث عن الانفراد بالرقم القياسي لاحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى في كل الأزمان، بيد ان سينر (22 عاماً) الرابع عالمياً حقق فوزه الثالث على الصربي في سبع مواجهات.

وضرب سينر موعداً مع الفائز من مواجهة الروسي دانييل مدفيديف الثالث والألماني ألكسندر زفيريف السادس التي تقام لاحقاً.

وقال الإيطالي "كانت مباراة صعبة للغاية"، وأضاف "بدأت بطريقة جيدةً جداً. لقد خسر في أول مجموعتين. أحسست بأنه لا يمتلك شعوراً جيّداً على الملعب، لذا حاولت أن أواصل الضغط".

وتابع اللعب الشاب "ثمّ في المجموعة الثالثة وصلت إلى شوطٍ فاصل وأهدرت الفوز، لكن هكذا هي اللعبة. حاولت فقط أن أكون مستعداً للمجموعة الرابعة التي بدأتها بطريقةٍ جيدةٍ جداً".

واعتبر سينر أنه تعلّم من خسارته السابقة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون، وهي أقصى مرحلة وصلها سابقاً في البطولات الأربع الكُبرى، وكان يتطلّع إلى هذه المواجهة.

وأضاف "أعتقد أننا نلعب بشكلٍ مماثل. عليك أن تُعيد أكبر عدد ممكن من الكرات، إنه لاعب إرسال رائع"، وأردف "لذا كنت أحاول أن أضغطه قليلاً، لن أفصح لكم عن التكتيك".

ديوكوفيتش حامل اللقب 10 مرات والذي يذق طعم الخسارة في البطولة منذ 2018، بدا بعيداً عن مستواه الخارق في أول مجموعتين، حيث ارتكب 29 خطأً مباشراً مقابل ثمانية فقط لسينر.

وحثّ ديوكوفيتش الجمهور على مساندته وارتفعت صيحات "نولي" في أنحاء ملعب رود ليفر المكتظّ بالمشجعين.

وكاد الإيطالي يحسم النتيجة في المجموعة الثالثة، لكن ديوكوفيتش انتفض في الشوط الفاصل وحسمه لصالحه لترتفع صيحات الجمهور بالمجموعة الأمتع في المباراة.

وعاد سينر ليحكم قبضته على المباراة في المجموعة الرابعة التي لم تكن مغايرة لأوّل مجموعتين، إذ حافظ على أعصابه وتقدّم 3 0 كاسراً إرسال منافسه، ورغم محاولات ديوكوفيتش بالعودة، جدّد الإيطالي كسر إرساله وواصل التقدّم حتّى حسم النتيجة.