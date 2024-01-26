وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.. وشقيقه ينعيه بكلمات مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن هشام العامري، منذ قليل وفاة شقيقه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكتب هشام العامري عبر حسابه بالفيس بوك:

مصاب آل العامري

بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي :

الشريف/العامري فاروق العامري

وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب.

صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر.

رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

وتعرض العامري فاروق لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي، بعدما شعر بتعب وإعياء، أعقبه تعرضه للإغماء وفقدان الوعي، أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

نقل العامري فاروق إلى مستشفى المعلمين عقب تعرضه للأزمة الصحية، وبعدها تم نقله لاحد المستشفيات بمدينه 6 أكتوبر قبل أن توافية المنية اليوم.