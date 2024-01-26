ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

منافسة ودية بين Al Ahly - Hatta اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحتا يلا شوت في المباراة الودية، في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، سيلتقي فريق النادي الأهلي في مباراة ودية مع نادي حتا الإماراتي على أرضية ملعب نادي حتا الإماراتي. تعتبر هذه المباراة الثانية والأخيرة في إطار معسكر الأهلي في الإمارات، الذي انطلق يوم السبت الماضي ويستمر حتى غدٍ. يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات الفريق للمباريات القادمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وفي المباراة السابقة، تعرض الأهلي للهزيمة أمام الإخدود السعودي بنتيجة 2-1، حيث تم إضاعة ركلة جزاء من قبل الأهلي في الدقيقة 71، وسجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد بتمريرة من لاعب الوسط وسام أبو علي الذي يحمل الجنسية الدنماركية والأصول الفلسطينية.

هذه هي الأحداث الأخيرة والتفاصيل المتاحة حول مباراة النادي الأهلي ونادي حتا الإماراتي في المعسكر الودي. من الممكن تقديم تحديثات إضافية حول النتائج والأداء في وقت لاحق.

ما هو موعد مباراة الأهلي وحتا الودية؟

في المباراة المنتظرة اليوم، يتواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم مع فريق حتا الإماراتي، وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات المحلية بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الإفريقية والآسيوية في منتصف الشهر المقبل. يحتضن ملعب إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة هذه المباراة الهامة.

تم تحديد موعد المباراة الودية بين الأهلي وحتا الإماراتي اليوم، حيث سيبدأ الحكم اللقاء في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي. أما في تونس والمغرب والجزائر، ستكون المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الودية اليوم؟

سيتم بث مباراة النادي الأهلي وفريق حتا الإماراتي الودية اليوم على قناتي أبوظبي الرياضية والأهلي. وسيتاح للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا مشاهدة المباراة عبر ترددات هاتين القناتين المفتوحة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي وحتا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي وحتا بث مباشر

تم اتخاذ هذا القرار بهدف توفير خدمة البث المباشر مجانًا لمحبي كرة القدم في العالم العربي. يُمكنكم ضبط الترددات التالية لمتابعة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بثًا مباشرًا.

تردد القنوات:

تردد قناة Al Ahly TV تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11746

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27496

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وحتا الودية اليوم عبر الإنترنت؟

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة النادي الأهلي وفريق حتا الإماراتي عبر قناة الأهلي على YouTube، أو عبر الموقع الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية على الإنترنت.

تشكيل الأهلي اليوم

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - إبراهيم عبد الحكيم - معتز محمد - أحمد عابدين.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست - وسام أبوعلي.

الأهلي ضد حتا.. لقاء ودي

بعد مباراتهم الودية مع فريق الأخدود السعودي، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته في ملعب "الحمرية" بإمارة عجمان. الهدف من هذه التدريبات هو الاستعداد الجيد لمواجهة حتا الإماراتي في المباراة الودية المقررة اليوم الجمعة.

يأتي هذا الاستمرار في التحضيرات في إطار خطة استعدادات الفريق لاستئناف المنافسات المحلية بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الإفريقية والآسيوية في منتصف الشهر المقبل. يتواجد الأهلي حالياً في معسكره في الإمارات، وهذا وسط غياب عدد كبير من اللاعبين.

تغيب 19 لاعباً عن الفريق بسبب مشاركتهم في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار، بما في ذلك 8 لاعبين من الفريق الأهلاوي. ومن بين هؤلاء اللاعبين: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، ومحمود عبد المنعم كهربا.

يغيب محمد الشناوي عن المعسكر بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر، حيث غادر لتلقي العلاج في ألمانيا. أما الثلاثي الأجنبي بيرسي تاو، أليو ديانج، وعلي معلول، فهم مشغولون بمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في نفس البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتواجد حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية في الإمارات، في حين يعاني عدد من اللاعبين من الإصابة مثل أحمد عبد القادر ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم، بالإضافة إلى غياب صلاح محسن لأسباب فنية.

تفضل الجهاز الفني للأهلي بخوض معسكر مغلق في الإمارات يتضمن مباراتين وديتين لتجهيز الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في منتصف فبراير المقبل.