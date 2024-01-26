ياسر رشاد - القاهرة - جولة ودية بين Al Ahly - Hatta ستكون مباراة الأهلي وحتا الإماراتي متاحة لجميع مشجعي الفريق الأحمر لمشاهدتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة النادي الأهلي. سيتوجه لاعبو الفريق الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر إلى المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز، خاصة بعد الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الودية السابقة أمام فريق الأخدود السعودي بنتيجة 1-2 خلال معسكر التدريب في الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية، وتترقب جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر موعد مباراتهم الودية المقبلة أمام فريق حتا الإماراتي، والتي يتطلعون من خلالها إلى تحقيق الانتصار وتقديم أداء مشرف بعد الهزيمة في المباراة الودية السابقة أمام فريق الأخدود السعودي.

تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعدادات للمباريات الرسمية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق مارسيل كولر إلى استغلال هذه الفترة لتجربة مختلف التشكيلات واختبار قدرات اللاعبين، بما في ذلك اللاعبين الشباب والمستبعدين من التشكيلة الأساسية.

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفيدة للجميع، حيث يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الانتصار ورفع معنويات اللاعبين قبل استئناف المنافسات الرسمية. ومن المهم للجماهير معرفة القنوات الناقلة للمباراة لمتابعتها على الهواء مباشرة ودعم فريقهم المفضل في هذا اللقاء الودي.

متي وتوقيت موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية اليوم؟

مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، سيشهد عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم ومنافسه فريق حتا الإماراتي. تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات المحلية بعد انقضاء بطولتي كأس الأمم الإفريقية والآسيوية في منتصف الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، حيث ستكون البطولة الودية فرصة للاختبار والتجربة لكلا الفريقين. يسعى الفريقان لتقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة، بهدف تعزيز الثقة وتجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

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ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وإظهار أفضل أداء لجماهيره ولتحقيق الأهداف المسطرة. سيكون لهذه المباراة أهمية كبيرة في تقييم مستوى الفريقين وتجهيزهما للتحديات القادمة في الموسم الكروي الحالي.

وتحدد موعد بث مباشر مباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية اليوم، ليطلق الحكم صافرة اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي اليوم

وحول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية اليوم، فإن قناتي أبوظبي الرياضية والأهلي، ستنقل مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا مباشر اليوم عبر تردداتهما المفتوحة، للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وذلك تسهيلًا من القناتين على توفير خدمة البث المباشر مجانًا لعشاق كرة القدم داخل الوطن العربي؛ وبالتالي فإن الترددات التالية ستعرض مباراة الأهلي اليوم مباشر أمام فريق حتا الإماراتي.