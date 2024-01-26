رحل المُخلص لوطنه وناديه.. الأهلي ينعي العامري فاروق بكلمات مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر - نعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق».

وقال الأهلي في بيان: لقد دأب العامري فاروق على خدمة النادي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة على العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى بعد صلاة عصر اليوم ، بمسجد الشرطة باكتوبر ، وفقا لما أعلنه شقيقه خالد العامرى .