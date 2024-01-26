عودة يعلن تشكيل المقاولون لمباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.
جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة البنك الأهلي:
في حراسة المرمى: عامر عامر
في الدفاع: أمير عابد، فاروق نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، لوئ وائل
في الوسط: عماد ميهوب، أحمد شيمي، عبد الرحمن خالد (جبنة)، محمد عبدالناصر
في الهجوم: أمادو أنياص
ترتيب المقاولون في المجموعة الرابعة:
يحتل المقاولون في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس الرابطة المصري، متساويا مع منافسه صاحب المركز الأخير، فيما يقع الجونة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن المصري الوصيف.