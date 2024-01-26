الإعلان عن أول بطولة مشتركة بدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري إطلاق البطولة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر "درع السوبر" و"كأس السوبر"، اليوم الجمعة، حيث وقع الاتفاقية كل من، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.

وقد وُقعت الاتفاقية وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين الدولتين في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي، الذي سيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات 2022-2023، وستقام المباراة في 12 أبريل 2024 بالدوحة في قطر.

الحدث الذهبي الثاني هو درع السوبر الإماراتي القطري، الذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وستقام المباراة في دبي بالإمارات في 13 أبريل 2024.