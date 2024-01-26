طارق مصطفي يعلن تشكيل البنك الأهلي لمباراة المقاولون العرب بالرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفي المدير الفني للبنك الأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام المقاولون العرب والمقرر لها عصر اليوم الجمعة على إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

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يخوض البنك الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمي : حسن شاهين .

خط الدفاع : محمد عبد الغنى، أيمن أشرف، أمير مدحت، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو .

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى .

خط الهجوم : كريم بامبو، جريندو .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي، محمود قاعود، محمود الجزار، عاصم صلاح، احمد ربيع، عماد فتحى، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي، عمر ياسين دومبويا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة،فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة أيضاً.

والجدير بالذكر أن فريق مودرن فيوتشر توج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة موسم 2022، بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية الموسم الماضي 2023، بعدما تخطي المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1.







