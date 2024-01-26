بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

تبحث الجماهير المصرية عن قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثاني في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا.

اقرأ أيضا.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس الاهلي بعد صراع مع المرض

وستقام مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية مساء الأحد المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وأعلنت القناة القناة الأرضية الجزائرية، إذاعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من منافسات كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مبارتين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، عبر القناة الجزائرية الأرضية، وهما نيجيريا والكاميرون والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ومصر ضد الكونغو الديمقراطية مساء الأحد المقبل.

تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4الجودة: HD.

وسيلاقي الفائز من مباراة مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا.