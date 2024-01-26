حسين لبيب يظهر في جنازة العامري فاروق نائب رئيس الاهلي .. فيديو

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على حضور صلاة الجنازة على جثمان العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضة السابق وذلك بمسحد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن النادي الاهلي في الساعات الماضية عن تلقي العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، يوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري وذلك بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

وأعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

اقرأ أيضًا: بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية، حيث سقط بمقر النادي بالجزيرة مغشيا عليه، ليُنقل إلى المستشفى ويتم احتجازه، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكتب أيضًا الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” “ينعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ووزير الرياضة السابق، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون”.