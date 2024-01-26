"السند وفي ضهره".. علاقة استثنائية جمعت الخطيب بالراحل العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

جمعت علاقة استثنائية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق نائب الرئيس، الذي توفي منذ قليل، بعد إصابته بنزيف في المخ و إجراء عدة جراحات.

ولم تخلو علاقة الثنائي من القيل والقال، وتردد الشائعات والأقاويل حول خلافهما ورغبة العامري في الترشح لانتخابات النادي الأهلي، لكنه قطع الطريق ورد خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في 2020: "بسمع وبضحك، حجم العلاقة كبيرة جدا لأبعد ما تتخيل الناس متتخيلش العلاقة ممكن تبقى ازاي".

وأضاف: "اشتغلت معاه في مراحل متعددة في مجلس الإدارة، متفهم الشخصية عايزة إيه، كان متأكد إن العامري فاروق هيبقى السند للخطيب وفي ضهره، أنا سند للكابتن محمود الخطيب".

وخلال مرض العامري فاروق ووجده في المستشفى، أهدى محمود الخطيب العامري، جائزة "جلوب سوكر"، التي حصل عليها النادي الأهلي كأفضل ناد في الشرق الأوسط، وتمنى له الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى.

اقرأ أيضاً:

وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد جنازة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)