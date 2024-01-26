بداية الصراع.. المشهد الأخير للعامري فاروق داخل النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شيعت جنازة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد العامري فاروق من رموز النادي الأهلي عبر تاريخه، كونه عمل في مجلس الإدارة في العديد من الدورات، بجانب شغله منصب وزير الشباب والرياضة من قبل.

وقام النادي الأهلي بنعي العامري فاروق، ومعه جميع الأندية المصري بجاب الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

أخر مشهد للعامري فاروق داخل النادي الأهلي

ويعتبر أخر مشهد للعامري فاروق داخل النادي الأهلي، هو بداية صراعه مع المرض الذي أدى لوفاته في النهاية.

وتواجد العامري فاروق داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة في المرة الأخيرة خلال شهر أكتوبر الماضي، لحضور أحد اجتماعات مجلس الإدارة، وسقط مغشيا عليه.

وتم نقل العامري فاروق وقتها للمستشفى فورا، وكشفت الأجهزة الطبية تأخر حالته ونظرا للإصابة بنزيف حاد في المخ، وغيبوبة تامة.

وتم نقل العامري فاروق إلى مستشفى أخرى، بمدينة السادس من أكتوبر، وأعلن النادي الأهلي وقتها استعداده الكامل بسفر نائب الرئيس إلى الخارج لاستكمال العلاج بشكل أفضل ولكن لم يحدث وتوفى اليوم العامري فاروق.

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