دقيقة حداد على روح العامري فاروق في افتتاح تصفيات المنطقة الخامسة للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت المباراة الافتتاحية لتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة بين مصر وكينيا، وقوف دقيقة حداد على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد أن وافته المنية صباح اليوم.

وتوفي العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ53 عامًا.

وتقام تصفيات المنطقة الخامسة خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وكان قد أقيم بالأمس الاجتماع الفني للبطولة والذي شهد الاتفاق على نظام البطولة ومواعيد المباريات والقرعة الخاصة بالمنافسات على صعيد الرجال والسيدات بحضور كافة الفرق المشاركة بالبطولة.

وأسفر الاجتماع على إقامة مباريات الرجال بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة مصر وبوروندي وكينيا حيث ستفتتح مصر المباريات بمواجهة بوروندي اليوم الجمعة فيما تقام مباراة بوروندي أمام كينيا يوم السبت على أن تختتم مباريات الرجال يوم الأحد بمباراة مصر وكينيا.

أما على صعيد السيدات فتشهد البطولة مشاركة مصر وكينيا حيث سيلعب المنتخبان مباراتين يومي الجمعة والسبت وفي حالة التعادل سيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الأحد.

وتقام مباريات السيدات في تمام الرابعة عصرا فيما تقام مباريات الرجال في السادسة مساء على صالة اتحاد الشرطة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.