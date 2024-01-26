البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق البنك الأهلي على نظيره المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

أهدر البنك الأهلي فرصة التقدم عن طريق اللاعب كريم بامبو لولا براعة عامر عامر حارس مرمى المقاولون العرب في الشوط الاول لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح إبراهيم حسن في خطف هدف الفوز لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 96 لتنتهي ينتيجة هدف نظيف.



تشكيل المقاولون لمواجهة البنك الأهلي

في حراسة المرمى.. عامر عامر في حراسة المرمي

الدفاع: أمير عابد وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ولؤي وائل

الوسط: أحمد الشيمي وعماد ميهوب وعبدالرحمن خالد جبنة

الهجوم: أحمد علاء ومحمد عبدالناصر وامادو أنياص.

وضمت دكة البدلاء محمود ابوالسعود ومحمد سالم وعمر سافيولا ومحمد مجلي وزياد فرج وأحمد عيد تمساح ويوسف حمدي وعبدالرحمن أكمل ويوسف العزب.