6 مناصب و 7 جوائز.. إنجازات الراحل العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - ترك العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، بصمة داخل القلعة الحمراء قبل رحيله، اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وتولي العامري فاروق عدة مناصب داخل النادي الأهلي وهي:
1. عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى الدورة 2000 الى 2014.
2. نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لدورتين (2017 – 2021)
3. رئيس المكتب التنفيذي للنادي الأهلي لدورتين (2017 – 2021)
4. الإشراف على تنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية بالنادى الأهلي وميكنة نظم المعلومات للنشاط الرياضى والعضوية والمخازن والأرشيف الالكترونى والمشتريات والإدارة المالية (الأصول الثابتة – المقبوضات- المدفوعات –الأستاذ العام) كرة القدم وشئون العاملين بالنادى الاهلى.
5. الإشراف على إنشاء موقع النادى الأهلي الرسمى على الانترنت
6. مسؤولاً عن لجنة توثيق مئوية الاهلي- المساهمة فى تجهيز كافة احتياجات مكتبة النادى بمدينة نصر مع اللجنة الثقافية.
وحصل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على عدة جوائز وأوسمه وهي:
1. وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين
2. جائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.
3. وسام التعليم ودرع التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.
4. جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والناشئة وجائزة أحسن ناشر للكتاب المدرسى.
5. جائزة أحسن ناشر للترجمة من والى اللغة العربية عام 2003
6. جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) فى مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة.7
7. جائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.
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