6 مناصب و 7 جوائز.. إنجازات الراحل العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - ترك العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، بصمة داخل القلعة الحمراء قبل رحيله، اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

محمد يوسف

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