نجوم الكرة المصرية ينعون العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الكثير من نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العامري فاروق، الذي وافته المنية منذ قليل.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "X": " البقاء لله في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.. تغمده الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله إنا إليه راجعون".

وقام هاني رمزي لاعب الأهلي السابق بنعى العامري فاروق عبر حسابه: " وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، خالص العزاء لعائلته الكريمة ولمجلس إداراة النادي الأهلي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ونعى عصام الحضري عبر حسابه الرسمي العامري فاروق: " أنعى ببالغ الحزن والأسى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي توفى اليوم، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر ويربط على قلوبهم، وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته، وإنا لله ,وإنا إليه راجعون".

ونشر خالد بيومي المحلل الرياضي عبر حسابه الرسمي: " أتقدم بخالص العزاء في وفاة الأستاذ العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي".

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