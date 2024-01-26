تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأقيمت اليوم منافسات ١٠ متر مسدس ضغط هواء للرجال والسيدات حيث جاءت منافسات الرجال كالتالي:

الميدالية الذهبية: ليم هوجين - كوريا

الميدالية الفضية: صموئيل دونكوف - بلغاريا

الميدالية البرونزية: لوريس ستراوتمانيس - لاتفيا

وفي منافسات السيدات جاءت كالاتى :

الميدالية الذهبية: آنا كوراكاكي - اليونان

الميدالية الفضية: ديفي أنورادها - الهند

الميدالية البرونزية: إيرينا يونسميتوفا - كازاخستان