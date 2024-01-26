ناشئات صيد الدقى تفزن على 6 أكتوبر فى بطولة الجيزة للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 2015 ناشئات الكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق 6 اكتوبر بنتيجة 3 ـ صفر فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات مليكه شريف ، جودي وائل ،مريم كريم ،مريم عماد ،يارا محمود ،چيان فرج الله،ميلا محمود ،فريده كريم ،زينه خالد ،فريده ايوب ،نائله مكين ،كارما جمال ،تاليا م وجيه،جودي علي ،ليلي مصطفي ،رفيف عبدالله، نانسي مصطفي.



الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى كابتن محمود غزال ، مشرف القطاع كابتن طارق السعدى ، مدربة الفريق كابتن نور حسين ، ادارى كابتن عادل مصطفى ، اصابات ملاعب دكتورة فاطمة ، خدمات معاونة محمود.

وعلى الجانب الآخر، استطاع فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد عبدالعزيز،عبدالرحمن فايد ، باسل محمود ،على طارق ،احمد عرفان،ابراهيم عبدالعزيز،يوسف اشرف ،احمد شريف ،على فايد ،محمد خالد ،عمر فايد ،عبدالرحمن مصطفى ،احمد مجدى،عمر وليد ،محمد اشرف،مازن ماجد،حازم محمد،يوسف المنشاوى ،عمر خشبة،عبدالله شهاب ،احمد عمرو.