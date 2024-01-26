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أشرف صبحي: ننتظر تتويج منتخب اليد باللقب الإفريقي التاسع غدًا ونتطلع لميدالية أولمبية بباريس

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على لقاء لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، مساء اليوم، بمعسكرهم  قبيل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب الجزائر غدا السبت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى فى نهائى  بطولة أفريقيا فى نسختها الـ ٢٦.

جاء اللقاء فى إطار تحفيز وزير للاعبي المنتخب، وتشجيعهم على مواصلة التألق، والأداء المتميز الذى يقدمونه منذ انطلاق البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٧-٢٧ يناير الجارى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على ثقته والجماهير المصرية فى لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى فى تحقيق الانتصار أمام المنتخب الجزائري الشقيق، وإحراز اللقب الإفريقي التاسع  لمصر فى كرة اليد ، مشيراً إلى مؤازرة الجماهير للاعبى المنتخب، وترقبهم لمباراة النهائى غدا، وانتظارهم لسعادة جديدة من رجال منتخب اليد.

كما عبَّر وزير الشباب والرياضة عن امتنانه لكل الإنجازات التى تحققها منتخبات كرة اليد فى مختلف البطولات وعلى كل المستويات فى صورة تعكس الإعداد والتخطيط والتميز لمنظومة كرة اليد المصرية، لافتاً إلى تطلعات الجميع لتحقيق مزيد من الإنجازات بالتتويج ببطولة إفريقيا غدا، وإحراز ميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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