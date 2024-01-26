نتائج مميزة للمصريين في منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أبطال مصر في تنس الطاولة البارالمبي نتائج مميزة في منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية، المقامة فى الفترة من 24 حتى 27 يناير الجارى داخل مجمع الصالات المغطاة بالسادس من أكتوبر.

ونجح العديد من أبطال مصر في الوصول للأدوار الإقصائية، وذلك بعد أداء متميز وتمكنوا من التأهل سواء لربع النهائي أو نصف النهائي على صعيد زوجي الرجال والزوجي المختلط.

وتمكن الزوجي المصري المكون من خالد رمضان وإسلام رسلان من التأهل لربع نهائي منافسات الفئة الرابعة، فيما تأهل أيضا أحمد المحصي رفقة بطل إيطاليا للدور ذاته في نفس الفئة.

وفي الفئة الثامنة تأهل سامح عيد مع بطل العراق لنصف النهائي، فيما وصل سيد يوسف رفقة بطل بلجيكا للدور ذاته في الفئة الرابعة عشرة.

وعلى صعيد الزوجي المختلط تمكن أحمد المحصي من التأهل لربع النهائي مع البطلة المصرية منى عبدالحق في الفئة السابعة، بينما وصل سامح عيد مع بطلة إيطاليا لنصف النهائي في نفس الفئة.

وضمن عبدالرحمن عبدالوهاب ميدالية لمصر مع بطلة المجر بعدما وصل لمباراتي تحديد المراكز من الأول للثالث في فئة العشرين.

ويتنافس على المراكز من الأول للرابع في فئة 10، 3 فرق مصرية بجانب فريق تركي، الفرق المصرية تتكون من: حسان طلبة وفايزة محمود، أيمن كمال ولمياء محمد، إيهاب فطير وإيمان لاشين.

ومن المنتظر أن تستأنف باقي منافسات دور المجموعات صباح غد السبت على أن تقام أيضا منافسات الأدوار الإقصائية، وتختتم البطولة بالمباريات النهائية في الفترة المسائية.

وكانت منافسات الفردي قد أقيمت خلال اليومين الماضيين ،وشهدت تتويج اللاعب المصري سيد يوسف بذهبية منافسات الفئة السابعة بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب النرويج بنتيجة 3/0 وحصده الميدالية الذهبية.

أهمية البطولة يكمن في جمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

تقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.