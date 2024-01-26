البث المباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر يلا شوت اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر يلا شوت اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

جميع جماهير كرة القدم متلهفة لمشاهدة المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي. يترقب الجميع هذه المواجهة المثيرة التي ستقام في ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر. يعد هذا اللقاء جزءًا من الدور الرابع من البطولة، وكلا الفريقين يسعى للانتصار للتقدم نحو الدور التالي من البطولة.

مانشستر سيتي وتوتنهام يدخلان المباراة بأهداف واضحة لتحقيق الفوز وتأمين مركز في الدور القادم. تتزايد الترقبات حول تشكيل الفريقين المتوقع، ويتطلع الجميع لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة لضمان عدم فقدان أي لحظة من الحدث الكروي المهم هذا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام تعدّ من العروض الكروية الرائعة، حيث يسعى كل فريق إلى الحفاظ على زخمه وتقديم أداء مميز. يتطلع فريق مانشستر سيتي للفوز بهذه المباراة بهدف المنافسة على لقب البطولة، بعد أن ناله في الموسم الماضي، بينما يسعى فريق توتنهام للظفر باللقب في هذا الموسم.

تحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 40 نقطة، مما يجعل المباراة أكثر إثارة وتنافسًا لتحقيق النقاط الثلاث وتقديم أداء متميز.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

ستتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة بي ان سبورت 1، التي تُعتبر الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة الأحداث والتشجيع على فريقها المفضل في هذا الصراع المثير.

تشكيل مانشستر سيتي

يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشتسر سيتي، مواجهة نظيره فريق توتنهام في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: اورتيجا.

في خط الدفاع: ووكر، روبن ياز، آكي، جفارديول.

في خط الوسط: كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا، رودريجو.

في خط الهجوم: فيل فودين، بوب، جوليان ألفاريز.

تشكيل توتنهام هوتسبير

جاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، كالتالي:-

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدر بورو، روميرو، ميكي فان دي فان، ديسنمي أودوجيو.

في خط الوسط: كلوسفسكي، بينتانكور، سكيب.

في خط الهجوم: جنسون، ريتشارليسون، تيمو فيرنر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر

في مباراة اليوم، يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني البارع بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز على توتنهام في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف استمرار سلسلة الانتصارات التي حققها في الفترة الأخيرة.

وقد نجح مانشستر سيتي في التأهل لهذا الدور بعد فوز ساحق في الدور الثالث على فريق هدرسفيلد بنتيجة 5-0، وهو ما جعل الفريق متحمسًا لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في البطولة.

من جهة أخرى، يسعى فريق توتنهام إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في هذه المباراة، بهدف الفوز وتحقيق التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة. وقد حقق توتنهام تأهلاً مثيرًا إلى هذا الدور بعد تغلبه على بيرنلي بهدف نظيف في مباراة صعبة ومثيرة.

تتوقع جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة مثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين مميزين ومدربين ذوي خبرة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة حتى اللحظات الأخيرة.

بالنظر إلى ما تعيشه البطولة من منافسة شرسة وتنافس قوي بين الأندية، فإن المشجعين على موعد مع لقاء حافل بالإثارة والتشويق، وسيكونون على أهبة الاستعداد لمتابعة هذه المواجهة النارية عبر شاشات التلفزيون ومواقع البث المباشر.

بهذه الطريقة، يترقب الجميع لحظة الصافرة الأولى وانطلاقة المباراة التي تعد من العروض الكروية الرائعة التي تحمل في طياتها الكثير من التشويق والإثارة.