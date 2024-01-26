ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت اليوم ، الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تقدم قمة مرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ملعب توتنهام. يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تحقيق الفوز والمحافظة على لقبهم في هذه البطولة بعد النجاحات التي حققوها الموسم الماضي. بينما يطمح فريق المدرب اليوناني انجي بوستيكوغلو في تحقيق الانتصار وتحويل مسارهم الإيجابي هذا الموسم إلى لقب طال انتظاره.

تعتبر هذه المباراة الأولى التي تجمع بين الفريقين في دور الرابع من البطولة منذ موسم 2003-04، حيث شهدت المباراة السابقة فوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3. ومن المثير أن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها توتنهام حامل اللقب منذ هزيمته بنتيجة 3-0 من قبل نيوكاسل يونايتد في فبراير/ شباط 1952.

يعتبر فريق مانشستر سيتي من الأندية القوية في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز في آخر 21 مباراة خارج أرضه في البطولة، وتعود آخر خسارة له في فبراير 2018 من ويغان على استاد دي دبليو.

وتشير الإحصائيات إلى أن السيتي وتوتنهام التقيا 15 مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز السيتي في 5 مباريات وخسر في 6. كما أن السيتي فاز على توتنهام 3 مرات في آخر 10 مباريات جمعتهما في جميع البطولات.

ويتصدر مانشستر سيتي مجموعته في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتوجه لتأكيد تفوقه في الكأس الإنجليزية، بينما يسعى توتنهام للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق الانتصار للتأهل إلى الدور الخامس.

بهذه الطريقة، تعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في كأس الاتحاد الإنجليزي قمة منتظرة بفارغ الصبر، حيث يتوقع الجميع مشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة بين الفريقين المميزين في الكرة الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صاحب حقوق البث الحصري والمباشر لكل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة "bein sports HD 1".

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وتوتنهام

beIN Sports HD 1

معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي يتولى التعليق على مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

يمكنكم مشاهدة قناة "bein sports HD1" الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد بي إن سبورتس 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد بي إن سبورتس 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب توتنهام هوتسبر.

وتنطلق المباراة في العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، منتصف ليل دولة الإمارات العربية المتحدة.