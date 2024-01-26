اكتمال عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة لـ كأس العالم لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - اكتمل عقد المنتخبات الإفريقية لكرة اليد المتأهلة الى بطولة كأس العالم في عام 2025 والتي تستضيفها 3 دول كرواتيا والنرويج والدنمارك.

كانت منتخبات مصر وتونس والجزائر والرأس الأخضر قد حسمت تأهلها إلى بطولة العالم بعد الصعود إلى نصف نهائي بطولة افريقيا المقامة حاليا في مصر.

وأكمل منتخب غينيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال اليد بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ليكتمل عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة رسميًا إلى بطولة العالم المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الجزائري مساء السبت في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.