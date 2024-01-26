اخبار الرياضه

القناة الجزائرية الأرضية تحبط جماهير مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا 2023

0 نشر
0 تبليغ

منتخب مصر - أمم أفريقيا 2023

منتخب مصر - أمم أفريقيا 2023

وجهت قناة الجزائرية الأرضية، صدمة قوية لجماهير مصر، بشأن مباراة الفراعنة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقبل انطلاق البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة الحالية، أعلنت قناة الجزائرية الأرضية ، عن حصولها على حقوق بث 17 مباراة في كأس أمم أفريقيا.

اقرأ أيضًا: بيراميدز وطلائع الجيش يتأهلان لـ ربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على زد وفاركو

ومن ضمنها مباراتين فقط في دور ثمن النهائي، وأكدت التقارير الصحفية الجزائرية، أن القناة سوف تبث مباراة منتخب مصر عبر شاشتها، بعد وداع محاربي الصحراء للبطولة.

وذلك قبل أن تعلن القناة بشكل رسمي اليوم، عن المباراتين المقرر بثهما عبر شاشتها، وهما:  نقل مباراة نيجيريا والكاميرون، ومباراة السنغال وكوت ديفوار.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كاس أمم أفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا