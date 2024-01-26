القناة الجزائرية الأرضية تحبط جماهير مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا 2023

وجهت قناة الجزائرية الأرضية، صدمة قوية لجماهير مصر، بشأن مباراة الفراعنة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقبل انطلاق البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة الحالية، أعلنت قناة الجزائرية الأرضية الرياضية، عن حصولها على حقوق بث 17 مباراة في كأس أمم أفريقيا.

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ومن ضمنها مباراتين فقط في دور ثمن النهائي، وأكدت التقارير الصحفية الجزائرية، أن القناة سوف تبث مباراة منتخب مصر عبر شاشتها، بعد وداع محاربي الصحراء للبطولة.

وذلك قبل أن تعلن القناة بشكل رسمي اليوم، عن المباراتين المقرر بثهما عبر شاشتها، وهما: نقل مباراة نيجيريا والكاميرون، ومباراة السنغال وكوت ديفوار.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كاس أمم أفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية.