الطريق لـ أولمبياد باريس.. موعد مباراة مصر ضد الجزائر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، لخوض مباراة صعبة ومثيرة ضد منتخب الجزائر، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

ويستضيف مجمع صالات استاد القاهرة الدولي في الفترة الحالية، منافسات النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال.

ويواصل منتخب مصر رحلة الحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما توج به في نسختين 2020 – 2022، ويعد هو ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 8 ألقاب بعد تونس 10 ألقاب.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في تمام السادسة مساء غد السبت، والتي تستضيفها صالة 1 في استاد القاهرة الدولي.

وتقوم قناة أون تايم سبورتس ببث مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا مباشرة عبر شاشتها

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، لحجز بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة العالم 2025.