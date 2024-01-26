التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الرابع من كأس كاراباو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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من المقرر ان يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: اورتيجا.

خط الدفاع: ووكر، روبن ياز، آكي، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا، رودريجو.

الهجوم: فيل فودين، بوب، جوليان ألفاريز.

بينما يدخل توتنهام اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدر بورو، روميرو، ميكي فان دي فان، ديسنمي أودوجيو.

الوسط: كلوسفسكي، بينتانكور، سكيب.

الهجوم: جنسون، ريتشارليسون، تيمو فيرنر.