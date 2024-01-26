بيراميدز وطلائع الجيش يتأهلان لـ ربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على زد وفاركو

خطف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على نظيره زد إف سي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره زد إف سي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية بيراميدز فخري لاكاي من ضربة جزاء في الدقيقة 35، ومحمد رضا الهدف الثاني في الدقيقة 37، وصفقة الفريق السماوي الجديدة مروان حمدي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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وفي المجموعة ذاتها فقد فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فاركو بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من منافسات مجموعات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل فريقي بيراميدز وطلائع الجيش إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية.

وتصدر فريق طلائع الجيش ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وزد إف سي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفاركو يتذيل المجموعة برصيد نقطة.