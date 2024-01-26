"عمري ما هنسى".. أحد مشجعي الاتحاد السكندري يروي موقف إنساني مع العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - حكى أحد مشجعي مشجعي الاتحاد السكندري، كواليس موقف إنساني جمعه بالراحل العامري فاروق.

نشر أحد مشجعي الاتحاد السكندري، ويدعى أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الله يسعد روحه ويسكنه فسيح جناته راجل ابن أصول ومحترم حزنت عليه جداً".

وأضاف: " عمري ما هنسى وقفتك معانا يوم الحادثة ماتش الباسكت واتصالك ولهفتك علينا، جريت ورا عربيات الإسعاف، تستعجل الناس وتكمل اليوم كله معانا وتطلع من مستشفى أكتوبر على الدقي عشان اطمن على إسلام " الله يرحمه"، ربنا يجازيك كل خير ويكتبه في ميزان حسناتك إنسان راقي ومحترم ".

وكان العامري فاروق قد تعرض لأزمة صحية في نوفمبر الماضي، خلال تواجده داخل مقر النادي الأهلي".

اقرأ أيضًا:

وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

بالتردد.. شاهد مباراة مصر والكونغو مجانا على هذه القناة