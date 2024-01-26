شريف إكرامي ينعى نائب رئيس الأهلي العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي شريف إكرامي، نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا: " البقاء لله في وفاة نائب رئيس النادي الأهلي ك/ العامري فاروق، تقبله الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان والأجر والثواب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان العامري فاروق قد تعرض لأزمة صحية في نوفمبر الماضي، خلال تواجده داخل مقر النادي الأهلي.

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