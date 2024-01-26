تعرف على تاريخ مواجهات العراق والأردن قبل لقائهما في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب العراقي لملاقاة نظيره منتخب الأردن، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حالياً بقطر.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 48 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 47 مباراة سابقة ما بين ودية ورسمية، منذ اللقاء الأول بينهما عام 1956، والذي كان يحمل الطابع الودي.

وشهدت مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح منتخب "أسود الرافدين"، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 10 فقط، فيما حسم التعادل 12 مباراة بين المنتخبين.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم آسيا، نجد أن المنتخبين قد تواجها مرة واحدة من قبل في البطولة نسخة عام 2015 باستراليا، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بهدف نظيف.

وتمكن لاعبو المنتخب العراقي من تسجيل 70 هدفاً في مرمى منتخب "النشامى"، فيما تلقت شباكهم 46 هدفاً.

ويعد أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، من نصيب المنتخب العراقي بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.