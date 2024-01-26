"من سار بين الناس جابرًا للخواطر".. آخر رسالة للعامري فاروق قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 26 يناير 2024، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابقة، عقب إصابته بنزيف في المخ، من 80 يوما.

وكانت آخر رسالة للعامري فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من سار بين الناس جابرًا للخواطر أدركتهُ عناية الله وهو في جوف المخاطر".

وأعلن النادي الأهلي تلقي واجب العزاء في العامري فاروق، يوم الإثنين المقبل 29 يناير 2024، بمسجد المشير طنطاوي.

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