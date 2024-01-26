مرموش يرافق روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرافق لاعب منتخب مصر، عمر مرموش، المدير الفني روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو الديمقراطية المقرر له غدا السبت.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويغيب عن المنتخب كلا من، محمد صلاح بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومحمد الشناوي بسبب خلع في الكتف، وأخيرا إمام عاشور الذي تعرض لارتجاج في المخ بالتدريبات الجماعية.

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