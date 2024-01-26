اتحاد الكرة يذبح عجلا قبل مباراة الكونغو الديمقراطية لتحصين اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، ذبح عجل، وتوزيع لحومه على الفقراء في دولة كوت ديفوار.

وجاء هذا القرار من قبل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، بنية تصحيح مشوار المنتخب الوطني في البطولة، والانتهاء من سلسلة التعادلات التي تعرض لها خلال مباريات دور المجموعات، والفوز في المباريات المقبلة.

وكشف مسؤولو الاتحاد أن هذه الخطوة، تأتي أيضاً من أجل تحصين اللاعبين ضد الإصابات، التي ضربت لاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية.

وشهدت قائمة المنتخب المصري، العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها، تعرض نجم المنتخب محمد صلاح لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخروجه من معسكر المنتخب.

وتعرض أيضاً حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي لإصابة بخلع في الكتف، مما جعله يخضع لعملية جراحية، بالإضافة إلى تعرض إمام عاشور لارتجاج في المخ.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2023.