على رأسهم رئيس الزمالك .. جنازة العامري فاورق تجمع نجوم الرياضة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حضور جنازة العامري فاروق، التي أقيمت اليوم بعد صلاة العصر في أحد المساجد.

وحضر أيضا محمود سعد نجم الزمالك السابق، العزاء، بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب.

وشهدت الجنازة تواجد الإعلامي أحمد شوبير وعدلي القيعي وكرم كردي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي.

وتوفى العامري فاروق اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، في أحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وقال حسين لبيب، عن حضور جنازة العامري فاروق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد: «كل الناس بتحب العامري فاروق، وكان على علاقة رائعة مع الجميع، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويتغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته».

وعن حضوره للجنازة، رد رئيس النادي الأبيض، قائلا: «دا واجب على مجلس إدارة نادي الزمالك».

فلسطيـــــــــن

عام 2013 زار العامري فاروق، قطاع عزة، وقتما كان وزير للرياضة، مع وفد رياضي كبير، ضم 75 شخصية رياضية مصرية ، ليكون أكبر وفد رياضي يزور قطاع غزة منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994.

استمرت الزيارة عدة أيام لمؤازرة الشعب الفلسطيني، ودعوة لرفع الحصار الرياضي والإنسان عن قطاع غزة، وإتاحة الملاعب والمرافق الرياضية للشباب والأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية التي كانت آنذاك في نوفمبر 2012.

وخلال الزيارة، تفقد العامري فاروق المنشآت الرياضية التي قصفها الاحتلال الصهيوني وزار روابط مشجعي النادي الأهلي والزمالك بقطاع غزة، وشارك في مباراة ودية مع قدامى اللاعبين الفلسطينيين بملعب اليرموك بغزة.