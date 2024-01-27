ياسر رشاد - القاهرة - أستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، علي التشكيل الأقرب للصدام القوي مساء اليوم السبت، أمام نظيره فياريال علي ملعب "مونتجويك" والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، موسم 2023/24

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، كانسيلو، هيكتور فورت.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

يعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

يقع فريق برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة حصدها من لعب 20 مواجهة فاز خلالها في 13 لقاء وتعادل في 5 وخسر موجهتان.

بينما يأتي نادي فياريال في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة حصدها من خلال لعب 21 مواجهة فاز خلالها في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 11 مواجهة.