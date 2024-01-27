أمم أفريقيا.. موعد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكنغو الديموقراطية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام نظيره الكونغو الديموقراطية، في المباراة التى تجمعهما، بدور الـ 16 ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار حاليًا.

موعد المؤتمر الصحفي

وتقام اليوم وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والكونغوالديموقراطية بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وعمر مرموش لاعب الفريق، المقرر له اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة بمدينة سان بيدرو.

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، مساء الأحد المقبل، في المواجهة التى تجمع بين المنتخبين، بدور الـ 16 ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار حاليًا.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات، خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل متصدرًا بـ7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل.

ووصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى مدينة سان بيدرو، في الرابعة مساء أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية المحدد لها مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.