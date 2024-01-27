مصر والجزائر.. موعد نهائي كأس إفريقيا لليد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.

موعد نهائي كأس إفريقيا لليد

ويتقابل منتخبا مصر والجزائر في بطولة أفريقيا لليد اليوم السبت الموافق 27 من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويأمل المنتخب الوطني لليد الوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالامم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

وتمكن منتخب فراعنة اليد منحجز بطاقة التأهل الى نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

في المقابل تأهل منتخب الجزائر على حساب الرأس الأخضربنتيجة ٣٢-٢٦ مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 27 من الشهر الحالي.

ويعد منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها برصيد 8 ألقاب وتسعى مصر لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، وهو ما لم يسبق لها تحقيقه من قبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر في نهائي اليد

وتذاع مباارة مصر والجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الليلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.