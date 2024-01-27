موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فياريال علي ملعب "مونتجويك" والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، موسم 2023/24.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

يعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

يقع فريق برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة حصدها من لعب 20 مواجهة فاز خلالها في 13 لقاء وتعادل في 5 وخسر موجهتان.

بينما يأتي نادي فياريال في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة حصدها من خلال لعب 21 مواجهة فاز خلالها في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 11 مواجهة.