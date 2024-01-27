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انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي الهمم

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات دور نصف النهائي في النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة والمقامة على صالة 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

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ومن المقرر أن تقام اليوم لقاءات نصف النهائي في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حرصت على تنظيم جولة سياحية لمنطقة الأهرامات التاريخية للوفود المشاركة صباح أمس الجمعة وهو ما كان أثر كبير في نفوس اللاعبين والإداريين المشاركين بالبطولة.

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وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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