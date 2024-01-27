الليلة .. نهائي مبكر بين نيجيريا والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب فيليكس هوفويت بوانيي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم مع نظيره النيجيري في ثانى مواجهات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية زالمقامة حالياً في كوت ديفوار .

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ويدخل منتخب نيجيريا تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزية بيسيروقمة اليوم على أمل تخطي الكاميرون من أجل الأقتراب من تحقيقاللقب الغائب لأكثر من عشرون عاما ، وفي المقابل يسعى الأسود لصناعة التاريخ وحصد اللقب السادس له .=

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الكاميرون ونيجيريا القوة والصراع من أجل خطف بطاقة التأهل إلي ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وتأهلت الأسود الكاميرونية إلي ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بعدما أحتلت وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف السنغال، صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة ، فيما صعد النسور الخضراء إلي هذا الدور بعدما حقق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد ليعبر من المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط متساويًا مع غينيا الأستوائية.

موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة قمة الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المواجهة بالمتأهل من لقاء ناميبيا وأنغولا والمقرر له اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد "السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.