سونج يستقر على تشكيل الكاميرون أمام نيجيريا في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به قمة اليوم أمام منتخب نيجيريا في ثانى مواجهات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية زالمقامة حالياً في كوت ديفوار .

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تشكيل منتخب الكاميرون المتوقع ..

في مركز حراسة المرمى: فابريس أوندوا

في خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو

في خط الوسط: إنزو شاتو، أوليفير نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا

في خط الهجوم: إيكامبي، فرانك ماجري، جورج كيفين نكودو.

وتأهلت الأسود الكاميرونية إلي ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بعدما أحتلت وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف السنغال، صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة ، فيما صعد النسور الخضراء إلي هذا الدور بعدما حقق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد ليعبر من المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط متساويًا مع غينيا الأستوائية.