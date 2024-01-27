أمم أفريقيا.. مابولولو يقود تشكيل أنجولا المتوقع لمواجهة ناميبيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب أنجولا، المتواجد في صفوفه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، والمتألق رفقة منتخب بلاده، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، في إفتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم السبت 27 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد "السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.

وتذاع المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويعلق على المباراة كل من طارق الأدور ومحمد مبروكي.

تشكيل أنجولا المُتوقع أمام ناميبيا

حراسة المرمى: نيبلو.

• خط الدفاع: كيالوندا جاسبر - إيدي أفونسو - كينيتو - أوجوستو كارنيرو.

• خط الوسط: إستريلا - برونو باز - فريدي.

• خط الهجوم: جيلسون دالا - جيلبرتو - مابولولو.

ووصل منتخب أنجولا لهذا الدور الـ16 من خلال تصدر المجموعة الرابعة بجمع 7 نقاط عن طريق الفوز بثنائية نظيفة على بوركينا فاسو، والفوز على موريتانيا بثلاثة أهداف لهدفين، ثم التعادل مع الجزائر بهدف لمثله.

بينما تأهل منتخب ناميبيا بعدما حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط في المجموعة الخامسة، بفوز بنتيجة هدف نظيف على تونس ثم الخسارة برباعية نظيفة أمام جنوب إفريقيا والتعادل مع مالي بدون أهداف.