التشكيل المتوقع لمبارة يوفينتوس وإمبولي في الدوري الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا يوفينتوس ونظيره إمبولي مساء اليوم، على ملعب أليانز ستاديوم، في اطار الجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

تشكيل يوفينتوس المتوقع

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جليسون بريمر، أليكس ساندرو، أندريه كامبياسو.

في خط الوسط: وستون ماكيني، هانس نيكولاسي، أدريان رابيو.

في الهجوم: فيليب كوستيتش، فيدريكو كييزا، دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل إمبولي المتوقع

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، ناثان برناردو دي سوزا، ليو أوستيجارد.

في خط الوسط: أندريه أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إيلماس.

في الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفارتسخيليا.

ويتواجد يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 52 نقطة متقدما على الإنتر الوصيف برصيد 51 نقطة مع مباراة أقل للأخير، فيما يأتي إمبولى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بمسابقة الكالتشيو برصيد 16 نقطة.

