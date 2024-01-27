موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم نظيره النيجيري مساء اليوم السبت في قمة لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً في كوت ديفوار .

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موعد قمة الكاميرون ونيجيريا



وتنطلق صافرة قمة الكاميرون ونيجيريا بأمم أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لقمة الكاميرون ونيجيريا

تُنقل مواجهة المنتخب النيجيري أمام نظيره الكاميروني عبر شبكة قنوات "بين سبورتس، القطرية، والتي قامت بتفعيل مجموعة قنوات "بين أفكون" وذلك بتعليق عصام الشوالي .

كما تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة الجزائرية الأرضية.



حكم قمة الكاميرون ونيجيريا

ويدير قمة الكاميرون ونيجيريا بأمم أفريقيا الحكم المغربي رضوان جيد ، ويساعده كل من زكرياء البرينسي مساعدا أول، والحسن أزكاو كمساعد ثاني، فيما يتواجد سمير الكزاز في غرفة الفار.

وكان نسور نيجيريا تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما أحتلوا للمركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، كما أنهت الكاميرون أيضًا دور المجموعات بالوصافة برصيد4 نقاط.

ويلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا مع المتأهل بين أنجولا وناميبيا في دور ربع النهائي.