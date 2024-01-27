ورش عمل للمنتجات اليدوية بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بجناح وزارة الرياضة بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بإقامة ورشة حرفية لتعليم فن خيوط البافي، والتي أقيمت لرواد المعرض وقد حضر الورشه ما يقرب من ١٥٠ زائر تم تدريبهم على مهارات حرفة فن البافي، حيث تم عمل مجموعة من "الكوفيات، المفارش ، الشنط، القبعات" باستخدام الخيوط والغرز بعد التعرف على أنواع تلك الخيوط والغرز المستخدمة، وقد أبدى الزوار المشاركين بالورشة التي شهدت اقبالاً ملحوظاً إعحابهم بتنفيذ تلك الورشة والتي تعتبر جديدة لدى الكثير منهم .

يأتي ذلك على هامش المعرض الدولي للكتاب في دورته 55 والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، تحت شعار«نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

تأتي إقامة مثل هذه الفاعليات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على إقامتها وخاصة الورش الحرفية لإعطاء أفكار جديدة لمشروعات قد تساهم على إقامة مشاريع خاصة وفتح مجال لسوق العمل وكذلك التعريف بأنشطه اندية الفتاة والمرأة المتنوعة .